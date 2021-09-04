Власти объявили экстремистским «Сообщество железнодорожников Беларуси»

Суд Центрального района г.Минска удовлетворил заявление заместителя Генпрокурора РБ о призвании информационной продукции Telegram-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» экстремистскими материалами.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«…публиковались сообщения с прямыми призывами к актам экстремизма, направленным на дестабилизацию работы железнодорожного транспорта и активное вовлечение в незаконные забастовки… …также распространялась информация, цель которой – разжигание социальной вражды в отношении представителей органов управления и руководства организаций железнодорожного транспорта. Здесь же публиковались персональные данные государственных должностных лиц», - говорится в сообщении.

Министерству информации предписано включить этот интернет-ресурс в Республиканский список экстремистских материалов.