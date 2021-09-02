Последнее обновление: 02.09.2021 14:31

Мининформ РБ заблокировал доступ к зеркалу afn.by - домену afnfn.com

Мининформ Беларуси заблокировал доступ к домену afnfn.com, который является зеркалом сайта afn.by, регистратор пока не получил уведомление ведомства.

Сайт afn.by остается заблокированным с 8 августа 2020 года. Несмотря на неоднократные обращения в Мининформ с заявлением о разблокировке, ведомство оперативно находило материалы, которые не соответствуют Закону о СМИ.

Проект продолжает по возможности работу и доступен через vpn. Следить за заголовками можно в телеграме.

Напоминаем, что помочь проекту можно переводом на белорусскую банковскую карточку 4496 5501 4468 4062 (05/22), Сбер Банк (Любые поступления из-за рубежа на эту карту возможны, но будут облагаться подоходным налогом по ставке 13%, с чем мы готовы мириться).

С недавнего времени актуальной является помощь компьютерной техникой, которая к сожалению выходит из строя: б/у комплектующие и ноутбуки крайне приветствуются. Почта для контакта afnnews@gmail.com или в телеграм.

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