За минувшие сутки литовские пограничники развернули в Беларусь около 50 мигрантов

За минувшие сутки в Литву пытались попасть почти 50 мигрантов, пограничники их не пропустили, одного приняли по гуманитарным причинам, сообщила в воскресенье Служба охраны госграницы (СОГГ).

В Шальчининкском районе группа из нескольких мигрантов, увидев пограничников на литовской стороне, отказалась от своих намерений пересечь государственную границу и без предварительного предупреждения вернулась в Беларусь.

На территории Беларуси также были замечены несколько небольших групп мигрантов, не подходивших к границе.

Патрулирование на территории Литвы и далее осуществляется в усиленном режиме. Для наблюдения за территорией СОГГ использует свой служебный вертолет, самолеты иностранных партнеров - Германии и Латвии. За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.