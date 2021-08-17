ЕС усилит противодействие наплыву мигрантов из Беларуси

Европейский Союз готовится предоставить дополнительных пограничников и деньги для преодоления наплыва мигрантов на границе Литвы и Беларуси.

Об этом говорится в проекте заявления кризисного заседания министров внутренних дел ЕС, которое состоится в среду, сообщает Reuters.

Ожидается, что министры осудят Беларусь за совершение неприемлемой агрессии путем направления мигрантов к границе Литвы.

ЕС обвиняет Беларусь в использовании нелегальных мигрантов, преимущественно иракцев, в качестве политического оружия в ответ на санкции ЕС, введенные против Минска.