Главред БелаПАНа задержана на 72 часа, изъят сервер агентства

Директор и главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина задержана на 72 часа.

Об этом сообщила ее дочь, информирует телеграм-канал Naviny.by

«После допроса в СК Ирину Левшину увезут в ИВС на Окрестина. К ней допустили адвоката. На Окрестина также находятся бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов», - говорится в сообщении.

Заместителя главного редактора Александра Зайцева и журналистов БелаПАН, у которых также утром прошли обыски, после допросов отпустили.

Обыск прошел и в самой редакции БелаПАН. Из офиса «Белтелекома» изъят сервер агентства. Сайты БелаПАН - belapan.by и belapan.com - не открываются.