Последнее обновление: 19.08.2021 11:12

ВС Беларуси признал Отряды гражданской самообороны террористической организацией

Верховный суд Беларуси признал формирование "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией и запретил ее деятельность.

"По заявлению Генерального прокурора Верховный суд признал неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической. С сегодняшнего дня деятельность данной структуры на территории нашей страны запрещена: решение Верховного Суда вступило в законную силу", - говорится в заявлении Генпрокуратуры РБ.

«Любые дальнейшие действия, связанные с руководством, вербовкой, обучением и участием в деятельности данной организации повлекут наступление уголовной ответственности", - подчеркивается в заявлении.

Утверждается, формирование было создано в сентябре 2020 года "в целях осуществления противоправной деятельности и объединяло радикально настроенных граждан для насильственной смены государственной власти".

"Руководители и члены организации не только обсуждали, но и приступили к совершению актов терроризма на территории Беларуси для дестабилизации общественного порядка, оказания воздействия на принятие решений органами власти", - говорится в заявлении.

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