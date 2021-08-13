Власти Беларуси объявили tut.by и его соцсети экстремистскими

Суд Центрального района 13 августа рассмотрел исковое заявление от МВД Беларуси и признал информационную продукцию портала TUT.BY и его соцсетей, а также Zerkalo.io, экстремистскими материалами.

«Экстремистскими материалами признаны информационная продукция TUT.BY и Zerkalo.io (порталов, а также аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и TikTok), а также логотипы (цифровые водяные знаки) TUT.BY и Zerkalo», - сообщает редакция tut.by

МВД обратилось в суд с соответствующим иском 3 июня. В заявлении МВД говорится о том, что в ходе мониторинга интернета в феврале этого года на портале и в соцсетях портала нашли «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при анализе материалов «выявлены признаки экстремизма». Ведомство также просит Мининформ включить материалы портала в Республиканский список экстремистских материалов и принять меры по ограничению доступа к информационной продукции tut.by, зеркальным версиям сайта и аналогам с другими URL-адресами, «способствующими распространению вышеуказанной информационной продукции» в интернете на территории Беларуси.