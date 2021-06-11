Нацбанк РБ с 1 июля повышает минимальный размер капитала для банков и НКФО

Национальный банк Беларуси повысил минимальный размер нормативного капитала для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, который будет действовать в третьем квартале 2021 года.

Для банков с июля 2021 года минимальный размер нормативного капитала повышен с 64,7 млн. до 66,0 млн. рублей.

Для небанковских кредитно-финансовых организаций с правом осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, обменно-валютные операции, куплю-продажу драгметаллов и камней нормативный капитал повышен с 0,7 млн. до 0,71 млн. рублей.

Для НКФО с дополнительным правом привлечения средств н депозиты нормативный капитал повышен с 3,59 млн. до 3,66 млн. рублей, для НКФО с правом выдачи банковских гарантий, трастового управления и факторинга – с 7,21 млн. до 7,36 млн. рублей.