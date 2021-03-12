Последнее обновление: 12.03.2021 12:00

Срочные валютные вклады населения Беларуси с начала года сократились на $109 млн.

Население Беларуси в феврале 2021 года продолжило выводить из банков срочные валютные вклады, конвертируя в валюту остатки на текущих рублевых счетах, следует из отчета Нацбанка Беларуси о широкой денежной массе.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте в феврале 2021 года снизился на $44,404 млн. или 0,97% и на 1 марта 2021 года составил $4,531 млрд. С начала года объем таких вкладов снизился на $108,784 млн. или 2,34%.

Объем переводных вкладов населения в валюте в феврале 2021 года вырос на $32,188 млн. или 2,55% и на 1 марта 2021 года составил $1,295 млрд. С начала года переводные вклады (расчетные и карточные счета в валюте) выросли на $84,88 млн. или 7,01%.

Общий объем валютных вкладов населения в феврале 2021 года снизился на $12,216 млн. или 0,21% и на 1 марта 2021 года составил $5,826 млрд.

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