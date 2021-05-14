Срочные рублевые вклады населения Беларуси в апреле сократились на 22,5 млн. рублей

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в рублях в апреле 2021 года снизился на 22,512 млн. или 0,48% и на 1 мая 2021 года составил 4,655 млрд. рублей.

С начала года объем таких вкладов вырос на 123,17 млн. рублей или 2,72%, , следует из отчета Нацбанка Беларуси о широкой денежной массе.

Объем переводных вкладов населения в рублях в апреле 2021 года вырос на 132,628 млн. рублей или 4,96% и на 1 мая 2021 года составил 2,807 млрд. рублей. С начала года переводные вклады (расчетные и карточные счета в рублях) пока показывают снижение на 38,87 млн. рублей или 1,36%.

Общий объем рублевых вкладов населения в апреле 2021 года вырос на 110,116 млн. рублей или 1,5% и на 1 мая 2021 года составил 7,462 млрд. рублей. С начала года объем рублевых вкладов населения вырос на 84,3 млн. рублей или 1,14%.