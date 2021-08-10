Последнее обновление: 10.08.2021 11:49

Литва развернула в Беларусь около 100 мигрантов

За прошедшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти 100 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Государственную пограничную службу Литвы.

С белорусской стороны зафиксировано несколько полетов вертолетов, увеличение белорусских пограничных войск, сотрудники ГПС услышали десяток выстрелов в глубине соседней страны, пишет издание.

Литовские пограничники также использовали самолеты для исследования районов. Сотрудники Государственной пограничной службы Литвы и сопровождающие их военнослужащие не применяли служебное оружие, специальные средства или акты физического насилия. Патрулирование продолжается в расширенном режиме.

Литовские пограничники постоянно обмениваются соответствующей информацией со своими польскими и латвийскими коллегами. Отмечается, что поток нелегальной миграции сместился на север, в Латвии за последние сутки было задержано почти полторы сотни человек. В Польше чуть больше 50 человек.

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