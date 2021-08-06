ЕС созывает экстренную встречу глав МВД ЕС по миграционной ситуации на границе с Беларусью

Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе с Беларусью.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

"Совет ЕС по внутренним делам проведет 18 августа экстренное заседание для обсуждения миграционной ситуации в Литве, а также вокруг нелегальных пересечений южной границы ЕС", - сообщил он.

По словам собеседника агентства, министры рассмотрят "возможные меры по улучшению контроля границ Евросоюза, а также меры солидарности с Литвой", под которыми подразумевается возможность соседних стран ЕС принять часть прибывающих в Литву через границу с Беларусью мигрантов.

Ранее, представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали сообщила, что ЕС ведет консультации на разных уровнях с Ираком, чтобы добиться от Багдада конкретных мер по блокированию потока беженцев, которые пытаются через Беларусь попасть в ЕС.