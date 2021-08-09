Канада ввела дополнительные экономические санкции против режима Лукашенко

Канада объявила в введении дополнительных санкций против режима Лукашенко в первую годовщину фальсификации президентских выборов в Беларуси.

«Эти новые меры накладывают ограничения на ключевые секторы белорусской экономики и сводят к минимуму доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам», - говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

Санкции затрагивают ценные бумаги и инструменты денежного рынка, долговое финансирование, страхование и перестрахование, нефтепродукты и калий.

«Эти меры принимаются в знак солидарности с действиями международных партнеров», - отмечается в сообщении.

«Прошел год с момента фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые последовали за кампанией, омраченной систематическими репрессиями в отношении избирателей, включая поддерживаемое государством насилие в отношении протестующих, активистов и журналистов… Режим Александра Лукашенко продолжает подавлять политическую оппозицию, и репрессии против независимых СМИ только усилились», - сказано в сообщении.

«Режим отказался участвовать в конструктивном диалоге, и нет никаких признаков того, что он готов искать мирное и демократическое урегулирование кризиса. Вот почему сегодня Канада предприняла шаги по введению этих дополнительных санкций», - подчеркивается в сообщении.

Власти Канады надеются, что санкции окажут дальнейшее давление на руководство Беларуси и станут сигналом белорусскому народу, что Канада продолжает поддерживать его в его стремлениях к спокойной жизни, без страха преследования, в открытом и демократическом обществе.