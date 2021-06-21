Последнее обновление: 21.06.2021 19:39

Канада ввела санкции против 17 физлиц и 5 организаций Беларуси

Канада ввела санкции против 17 физлиц и пяти организаций Беларуси из-за нарушений прав человека.

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