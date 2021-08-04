Госпогранкомитет РБ призвал резервистов для усиления границы

В рамках стартовавших комплексных оперативно-тактических учений у границы с Литвой Госпогранкомитет Беларуси осуществил «частичное отмобилизование мобилизационного резерва пограничной группы», то есть призвал из запаса более 160 военнообязанных.

Как сообщает пресс-служба ведомства, резервисты призваны из 7 военных комиссариатов Гродненской и Минской областей.

При этом Госпогранкомитет дал весьма любопытное объяснение необходимости мобилизации запасников.

«Мобилизационный резерв Гродненской пограничной группы предназначен для наращивания ее возможностей по усилению охраны государственной границы и всестороннему обеспечению служебно-боевой деятельности», - сказано в сообщении.

Не исключено, что за всесторонним обеспечением служебно-боевой деятельности скрывается необходимость привлечения рабочей силы для обслуживания лагерей мигрантов, которых Литва отказывается пускать на свою территорию.

«…будут сформированы подразделения мобилизационного резерва, в дальнейшем проведена их подготовка к выполнению задач по охране Государственной границы Республики Беларусь согласно замыслу комплексного оперативно-тактического учения», - также сказано в сообщении.

Однако ранее, Госпогранкомитет сообщил о том, что учения продлятся до 12 августа, что по сути делает невозможным «подготовку к выполнению задач по охране границы» в столько короткое время.