Последнее обновление: 04.08.2021 14:07

Белорусские госСМИ сообщили об убитом на границе с Литвой иракце

Госпогранкомитет Беларуси сообщает о смерти одного из недобравшихся до Литвы мигрантов возле госграницы.

«Мужчина неславянской внешности был обнаружен белорусскими пограничниками в тяжелом состоянии. Пограничники пытались оказать первую помощь, но молодой человек скончался на месте», - пишет госагентство БелТА со ссылкой на Госпогранкомитет. На сайте и в соцсетях самого ведомства этого сообщения нет.

«Инцидент произошел на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони», - также сказано в заметке госагентства.

В свою очередь телеграм-канал «Пул первого» сообщает, что «о шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, немедленно доложено» Лукашенко.

«Следственному комитету под контролем Прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили о избитом человеке, который после умер на руках у пограничников). Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело», - говорится в сообщении телеграм-канала.

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