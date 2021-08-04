Легкоатлетка Тимановская в последний момент изменила аэропорт назначения

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская 4 августа улетела из Японии, но не в Польшу, как анонсировалось ранее, а в Австрию.

Незадолго до посадки в аэропорту Токио на рейс до Варшавы Тимановская пересела на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту Нарита.

О причинах смены рейса на данный момент не сообщается. По неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, сопровождавшими Тимановскую, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов.

Ранее в среду Тимановскую привезли в аэропорт Нарита на полицейском автомобиле из посольства Польши в Токио, где она провела последние два дня. У спортсменки была польская виза и предполагалось, что она вылетит в среду прямым рейсом польской авиакомпании LOT в Варшаву. Регистрацию на рейс Тимановская проходила в VIP-терминале, куда из числа работников СМИ доступ имеют только аккредитованные при аэропорте японские журналисты. Снимавшие прибытие Тимановской репортеры пытались задавать ей вопросы, однако спортсменка прошла мимо них молча.