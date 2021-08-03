Последнее обновление: 03.08.2021 18:23

Тимановская не думала, что критика в адрес тренеров приведет к политическому скандалу

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская не ожидала, что ее критика в адрес спортивного руководства, отстранившего спортсменку от участия в Олимпиаде в Токио, приведет к политическому скандалу.

"На самом деле я никогда и не вмешивалась в политику. Изначально вся эта ситуация была не о политике - я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами. - сказала она во вторник в видеоэфире на сайте газеты Bild, передает ТАСС.

«Я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом», - добавила она.

Ранее несколько государств заявили о готовности предоставить убежище спортсменке, которая отказалась возвращаться в Беларусь после решения тренерского штаба команды по легкой атлетике отправить ее домой в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что спортсменке предложили гуманитарную визу. Позднее японский телеканал NHK сообщил, что Польша уже начала процесс предоставления убежища Тимановской.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование