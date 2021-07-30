Литва инициирует внеочередное заседание Совета ЕС из-за ситуации с мигрантами

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к министру внутренних дел Словении Алешу Хойсу с просьбой созвать внеочередной Совет министров внутренних дел ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт МВД Литвы.

"Прошло всего две недели с момента последней встречи министров внутренних дел ЕС, когда я подробно проинформировала своих коллег о ситуации в Литве, и за это время количество нелегальных мигрантов почти удвоилось. Эта ситуация требует немедленных действий и решения. Литва уже мобилизовала усилия и сделает еще больше для преодоления этого кризиса нелегальной миграции", - заявила Билотайте.

В письме к министру внутренних дел Словении министр также отметила, что Литве нужна ощутимая политическая, финансовая и экспертная поддержка, чтобы остановить поток нелегальной миграции и предотвратить поездки через Литву в другие государства-члены ЕС.

"Одной из важнейших задач является установление физического барьера. Оценивая динамику миграционных потоков, мы считаем, что это единственное прагматическое решение, которое поможет достичь результатов в краткосрочной перспективе", - сказала министр.

В этом году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли 3145 мигрантов.