Греция готова помочь Литве сдержать поток мигрантов на границе с Беларусью

Власти Греции готовы предоставить экспертов и технические средства, чтобы помочь Литве сдержать поток мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом в четверг, 15 июля, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по окончании встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Мы хотим научиться на опыте Греции", - сказала Шимоните, выступая в эфире греческого государственного телевидения. Кириакос в свою очередь отметил, что его страна защищает не только свои границы, но и границы ЕС, передает DW.

В феврале 2020 года Греция столкнулась с мощным потоком беженцев с территории Турции, после того как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в качестве меры давления на Евросоюз объявил границу с ЕС открытой. С тех пор Афины жестко контролируют свои морские и сухопутные границы с Турцией. Попытки беженцев добраться по воде к греческим островам жестко пресекает пограничная охрана, принуждая лодки с мигрантами вернуться в турецкие территориальные воды.