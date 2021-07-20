Лукашенко обвинил Литву в избиении мигрантов

Лукашенко обвинил Литву в жестоком отношении к мигрантам, пересказав историю, опубликованную вчера Госпогранкомитетом РБ и показанную на ТВ.

Речь идет о группе из 26 мигрантов (преимущественно женщин и детей), которых принудительно, угрожая оружием, отправили через границу с литовской на белорусскую территорию.

"Отобрали у них документы, порвали у них на глазах паспорта и растоптали. Вооруженные. Вывели их на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты, помните, в наступление брали мирных жителей и посылали впереди себя. Вот точно так они выстроили эти 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов. Избили, сейчас некоторые в больнице находятся", - утверждает Лукашенко.

По его словам, в числе пострадавших была даже беременная женщина.

"Она что, эта женщина и ее детишки, угрозу представляла Литве и Евросоюзу? Нет, она бежала от войны, которую они развязали на Ближнем Востоке, начиная от Алжира и сегодня заканчивая Сирией", - продолжал пенсионер накалять атмосферу.

"Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах, даже Турции, увидели эти кадры, уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием, они рвутся сюда с оружием. «Зачем обидели беременную женщину?» - один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане".

"И они что, рассчитывают, что я буду держать здесь на границе вооруженных этих иракцев, курдов и других? Не думайте, я их тут держать не буду. Я вас предупреждаю честно и откровенно. Поэтому, прежде чем совершать какие-то шаги, думайте, кто вам противостоит", - перешел Лукашенко к миграционному торгу.

"Они уничтожили Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна. Я был в этих странах. Это были нормально развивающиеся, богатые государства. Своеобразные, как и все другие государства. Разбили Ближний Восток, война до сих пор идет в Ливии и Сирии. Уничтожили Ирак - богатейшую страну. Во имя чего? Демократию принесли под крылом истребителей? Никакой демократии. Распотрошили Афганистан и вывели войска. Что там происходит - знаете. И люди бегут от войны, спасая своих детишек, чтобы где-то получить кусок хлеба и накормить их. Вы же их туда позвали, что же вы, как нацисты, сейчас их выталкиваете оттуда?".

"То, что люди туда хлынули, - это только начало. Я уже вам сегодня сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей. Если такой человек, прошедший через войну, туда попадет с оружием, не факт, что он будет защищать только беременных женщин, хлынувших с Ближнего Востока и Афганистана. Вы знаете, что там будет твориться. Мы это видим на примере западных государств, и видим, как они на это реагируют".

"Вот их лицо - мерзкое, фашистское, нацистское лицо. Они всегда были такими, посмотрите историю. Даже не каждое столетие, а каждые полвека они подкидывали проблемы - то одну войну, то другую. Неужели мне вас надо убеждать в том, что белорусы - люди святые. Они никогда не навязывали проблем своим соседям и даже не соседям. Мы, если и воевали, то только за свое, когда к нам приходили с мечом", - перешел Лукашенко от мигрантов к теме несуществующей угрозы извне.