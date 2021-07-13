Последнее обновление: 13.07.2021 17:21

КГБ Беларуси назвало терроризмом брошенные в дом Гайдукевича коктейли Молотова

КГБ Беларуси возбудило уголовное дело по статье о терроризме в связи с попыткой поджога дома лидера ЛДПБ Олега Гайдукевича.

"Следственным управлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 12.07.2021 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Акт терроризма"), по факту попытки поджога дома … Олега Гайдукевича", - говорится в сообщении.

Гайдукевич в эфире белорусского ТВ в воскресенье заявил, что в его дом ночью бросили три бутылки с зажигательной смесью, одна из них загорелась.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование