Последнее обновление: 06.07.2021 13:14

Лукашенко вновь выставил на продажу решение миграционной проблемы

Лукашенко сегодня в очередной попытался навязать Западу торг, суть которого сводится к решению миграционного кризиса и возможного точечного освобождения отдельных политзаключенных в обмен на полную или частичную отмену введенных против режима санкций.

Сегодня на совещании в Минске он заявил, что Беларусь противодействует основным вызовам на границе.

«Но мы это будем делать так, как это выгодно нам и насколько финансово мы сможем это обеспечить», - уточнил он.

«Если кто-то хочет больше – пожалуйста, мы готовы сесть за стол и договориться, на каких условиях мы это будем делать», - объявил пенсионер о начале торговой сессии.

«…вы, пожалуйста, с ними разбирайтесь сами и не требуйте от нас излишек. А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций – то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море. Пока еще в условиях пандемии мы себя ведем по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее», - пригрозил Лукашенко.

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