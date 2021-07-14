В Беларуси силовики проводят обыски у правозащитников и НКО (обновляется)

В среду 14 июля силовики пришли с обысками к сотрудникам правозащитного центра «Весна», сообщает телеграм-канал «Весны».

В частности, силовики проводят обыски у Владимира Лабковича и Валентина Стефановича.

Также сообщается о том, что сотрудники ДФР пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.

Позже стало известно, что идет обыск у директора Центра правовой трансформации Lawtrend Ольги Смолянко. Она сообщила, что обыск пройдет и в офисе организации.

После обысков задержаны правозащитники Сергей Сыс и зампред «Весны» Валентин Стефанович. В постановлении на обыск значились статьи об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и уклонении от уплаты налогов.

Лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич сообщил в Facebook, что у них в офисе проходит обыск.

Основатель благотворительного проекта «Имена» Катерина Синюк сообщает, что в офисе также неизвестные, скорее всего, ДФР.

Закончился обыск у правозащитника и координатора «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды. Его везут в офис организации «Территория права», там также пройдет обыск.

Силовики выломали дверь в офис Белорусской ассоциации журналистов, сообщает БАЖ. Также обыск проходит в офисе МОО ЗБС «Бацькаўшчына».

Задержана правозащитница Евгения Бабаева.

Силовики ломают дверь в офис Белорусского хельсинского комитета, сообщил руководитель организации Олег Гулак.

У брестского правозащитника Кирилла Кофанова из Human Constanta проходит обыск. Идет обыск у представителя свободного профсоюза из Полоцка Николая Шараха.

Обыски идут у Тамары Мацкевич (Таварыства беларускай школы) и Сергея Мацкевича (Центр «Супольнасць»).

В Орше задержан редактор orsha.eu и правозащитник Игорь Казмерчак. Казмерчака уже задерживали 8 июля, тогда в его доме прошел обыск, а сам журналист провел 3 суток в СИЗО.

Силовики ломают двери офиса БНФ в Минске. Обыск в офисе исследовательского центра BEROC.