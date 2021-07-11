В мире число заражений коронавирусом превысило 187,27 млн

исло подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 187279338 (+425202 за сутки) по данным Worldometer на 8:15 11 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4043020 (+7572) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11981955 (+70045) человек, из них 78382 (+557) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 171254363 (+347585) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34726111 (+14535) случаями заражения, Индия – 30836231 (+41475), Бразилия – 19069003 (+48504), Франция – 5808383 (+4696) и Россия – 5758300 (+25082). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 48504, Индия – 41475, Индонезия – 35094, Великобритания – 32367, Россия – 25082. Беларусь (1082) – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 622821, Бразилия – 532949, Индия – 408072, Мексика – 234675 и Перу – 194249. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1172, Индия – 899, Индонезия – 826, Россия – 752, Колумбия – 567. Беларусь – на 53 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 426886 случаев заражения коронавирусом и 3247 смертей.