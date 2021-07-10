В мире число заражений коронавирусом превысило 186,85 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 186854136 (+498126 за сутки) по данным Worldometer на 8:24 10 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4035448 (+8554) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11911910 (+77925) человек, из них 77825 (+14) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 170906778 (+411647) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34711416 (+27237) случаями заражения, Индия – 30794756 (+42648), Бразилия – 19020499 (+57713), Франция – 5803687 (+4580) и Россия – 5733218 (+25766). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 57713, Индия – 42648, Индонезия – 38124, Великобритания – 35707, США – 27237. Беларусь (1250) – на 51 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 622708, Бразилия – 531777, Индия – 407173, Мексика – 234458 и Перу – 194084. Беларусь – на 79 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1433, Индия – 1206, Индонезия – 871, Россия – 726, Колумбия – 576. Беларусь – на 54 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 425804 случая заражения коронавирусом и 3236 смертей.