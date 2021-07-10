Последнее обновление: 10.07.2021 09:13

Власти отказались выпустить на свободу экс-прокурора Евгения Бабака

Экс- прокурор Евгений Бабак стал подозреваемым по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Бабак был арестован 11 июня на 15 суток за «пикетирование через размещение на балконе бчб-флага». На суде он сказал, что 10 июня решил вывесить его в знак протеста против насилия.

25 июня стало известно, что Бабак получил еще 15 суток. По словам сокамерников экс-следователя, новый протокол на него составили за информацию, которая была в его телефоне.

Бабак стал известен благодаря тому, что выполнил свой служебный долг в августе 2020 года, инициировав проверку сотрудников ГАИ, жестоко избивших байкеров в ночь на 11 августа. Проверка ни к чему не привела, и Бабак подал в отставку.

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