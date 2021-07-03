Выпускница юрфака БГУ Екатерина Винникова арестована на 15 суток

Суд Ленинского района 2 июля приговорил выпускницу юридического факультета БГУ Екатерину Винникову к 15 суткам административного ареста.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», из протокола следует, что Винникова «провела пикетирование путем выражения общественно-политических взглядов, выступала на сцене против преследования юристов». Ее судили по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В рапорте сотрудника милиции сказано, что «во время мониторинга интернета нашел запись, на которой видно, что Винникова, выступая со сцены, выразила благодарность Максиму Знаку, чем нарушила правила проведения массовых мероприятий, а также была в белом платье с красным поясом».

Винникова свою вину не признала. Она объяснила, что выступала с благодарностью преподавателям, а Знака упомянула только раз, отметив, что ее выступление было частью программы: лучшим студентам, в том числе и ей, как обладательнице красного диплома, было предложено выступить с благодарственной речью.

В ходе судебного разбирательства судья Климчук отклонила ходатайство адвоката о приобщении к материалам дела каталогов двух магазинов с такими же платьями, а также фотографии белорусских хоккеистов в бело-красно-белой форме.