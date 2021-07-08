Литовский и эстонский визовые центры приостановили прием документов на визы

Литовский и эстонский визовые центры с 8 июля приостановили прием заявлений документов на визы.

"Настоящим уведомляем вас о том, что с 08 июля 2021г приостановлен прием визовых заявлений от клиентов, обращающихся за получением Шенген визы типа С и национальной визы типа D в посольство Литовской Республики г. Минск до последующего уведомления", - говорится в сообщении Литовского визового центра.

"Информируем вас о том, что визовые центры Эстонии в Беларуси не будут осуществлять прием заявлений на визу в Эстонию, Финляндию, Швецию, Польшу…», - говорится в сообщении Эстонского визового центра.