Последнее обновление: 08.07.2021 17:28

Литовский и эстонский визовые центры приостановили прием документов на визы

Литовский и эстонский визовые центры с 8 июля приостановили прием заявлений документов на визы.

"Настоящим уведомляем вас о том, что с 08 июля 2021г приостановлен прием визовых заявлений от клиентов, обращающихся за получением Шенген визы типа С и национальной визы типа D в посольство Литовской Республики г. Минск до последующего уведомления", - говорится в сообщении Литовского визового центра.

"Информируем вас о том, что визовые центры Эстонии в Беларуси не будут осуществлять прием заявлений на визу в Эстонию, Финляндию, Швецию, Польшу…», - говорится в сообщении Эстонского визового центра.

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