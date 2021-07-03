Последнее обновление: 03.07.2021 12:45

Литва объявила ЧС из-за притока нелегальных мигрантов из Беларуси

Правительство Литвы в пятницу, 2 июля, объявило режим общенациональной чрезвычайной ситуации в связи с усиливающимся потоком нелегальной миграции в страну со стороны Беларуси.

Руководить мерами по разрешению ЧС будет министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает DW.

По данным пограничной службы балтийского государства, число нелегальных мигрантов, перебирающихся в Литву, по сравнению с 2020 годом возросло в 11 раз: с начала года удалось провести 822 задержания, в прошлом году - 81.

Сообщается, что среди мигрантов, пытающихся нелегально пересечь литовскую границу со стороны Беларуси, особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии. По прогнозам МВД Литвы, в будущем число таких нелегальных мигрантов может еще увеличиться.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование