Литва объявила ЧС из-за притока нелегальных мигрантов из Беларуси

Правительство Литвы в пятницу, 2 июля, объявило режим общенациональной чрезвычайной ситуации в связи с усиливающимся потоком нелегальной миграции в страну со стороны Беларуси.

Руководить мерами по разрешению ЧС будет министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает DW.

По данным пограничной службы балтийского государства, число нелегальных мигрантов, перебирающихся в Литву, по сравнению с 2020 годом возросло в 11 раз: с начала года удалось провести 822 задержания, в прошлом году - 81.

Сообщается, что среди мигрантов, пытающихся нелегально пересечь литовскую границу со стороны Беларуси, особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии. По прогнозам МВД Литвы, в будущем число таких нелегальных мигрантов может еще увеличиться.