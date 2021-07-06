Последнее обновление: 06.07.2021 13:14

Режим наказал Бабарико за участие в выборах 14 годами строгого режима

Верховный суд Беларуси приговорил экс-главу Белгазпромбанка и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тыс. базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет", - сказал судья Игорь Любовицкий, которого цитирует БелТА.

Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Поскольку приговор вынес Верховный суд, обжалованию решение суда не подлежит.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование