Лукашенко анонсировал подробности очередной антитеррористической операции

Лукашенко заявил, что в Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция, координатором которой выступила чуть ли не сама канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем», - анонсировал Лукашенко очередной блокбастер.

"После … окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - добавил пенсионер.