Последнее обновление: 24.06.2021 14:24

Лукашенко запретил предприятиям снижать обороты в условиях санкций, грозит военным положением

Лукашенко подтвердил, что белорусские власти давно готовились к работе в условиях санкций, и запретил предприятиям снижать обороты, чтобы доказать «мерзавцам» с Запада бесперспективность рестрикций.

При этом он допустил введение военного положения.

«Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит... Никакого проседания, ни на одном предприятии быть не должно. Пускай одевает генеральскую форму, вам (Каранику) тоже присвоено звание генерал-майора, и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого проседания быть не должно», - заявил сегодня Лукашенко.

«Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем», - добавил он.

Он также высказался по поводу контрабанды сигаретами.

"Готовятся к тому, чтобы как-то защититься от торговли сигаретами. Это же акцизные товары, прямой доход в бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне пытаются защитить свой рынок. Поэтому сейчас подняли вой, что мы их контрабандой завалили. Так боритесь против контрабанды, как мы боремся", - предложил пенсионер.

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