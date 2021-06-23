ООН предупреждает о высоком риске применения ядерного оружия

Опасность использования ядерного оружия находится на небывало высоком за последние десятилетия уровне.

Об этом заявила заместитель генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу во вторник, 22 июня, на видеоконференции Фонда Карнеги.

"Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчета является самым высоким со времен холодной войны", - подчеркнула она. Накамицу также отметила, что режим контроля над вооружениями "продолжает разрушаться", передает DW.

Контроль за ядерными вооружениями стал одной из тем на встречи президента РФ Владимира Путина и американского главы государства Джо Байдена в Женеве 16 июня. В совместном заявлении они подчеркнули, что "даже в периоды напряженности способны к прогрессу в достижении общей цели предсказуемости в стратегической сфере, уменьшая риск вооруженных конфликтов и угрозу ядерной войны".

В то же время в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 14 июня, отмечается, что около 2000 ядерных боеголовок в мире находятся в состоянии повышенной боеготовности. И большинство из них принадлежат Москве и Вашингтону. На них же приходится более 90 процентов запасов ядерного оружия на планете. Обе страны придают все больше значения ядерному оружию в своих стратегиях национальной безопасности, указывают составители доклада.