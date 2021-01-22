Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу

В пятницу, 22 января, вступил в силу международный Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Этот первый международный документ, принятый более чем за два последних десятилетия, является важным шагом на пути к миру без ядерного оружия, заявил в пятницу в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, договор стал мощной демонстрацией международного подхода к проблеме ядерного разоружения, передает DW.

Договор о запрещении ядерного оружия запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование вооружений такого типа. Документ был принят в июле 2017 года в Нью-Йорке при поддержке 122 государств мира. Договор вступает в силу через 90 дней после того, как его ратифицировали 50 государств: в конце октября прошлого года 50-й страной стал Гондурас.

Все ядерные державы, а также страны НАТО, бойкотируют договор. В середине декабря 2020 года НАТО в очередной раз выступила с критикой договора. Этот документ "не отражает международную ситуацию с безопасностью, которая становится все более сложной", он "не соответствует существующей архитектуре нераспространения ядерного оружия и разоружения". Кроме того, в документе отсутствуют "четкие механизмы" проверки его соблюдения, говорилось в заявлении Совета НАТО.

Ядерные державы - США, Россия, Франция, Великобритания и Китай - считают надежным путем к ядерному разоружению Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), действующий с 1970 года при участии 190 стран. Однако этот договор не приняли Индия, Пакистан и Израиль, де-факто также обладающие ядерным оружием. Северная Корея, предположительно имеющая ядерные боеголовки, вышла из ДНЯО в 2003 году.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в начале 2020 года девять стран владели 13 400 ядерными боеголовками. При этом у США имелось 5800 и у России – 6375 боеголовок.