Посол РФ обещает поддержку властей Беларуси вплоть до "критических обстоятельств"

Россия поддержит белорусские власти после того, как Евросоюз ввел против режима Лукашенко новые санкции.
"Мы не бросим Беларусь", - заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов, которого цитирует РИА Новости.
Он добавил, что Россия будет оказывать поддержку "до самых критических обстоятельств".
"Мы — союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", — отметил Лукьянов.
При этом посол заявил, что "есть оптимистический сценарий и есть пессимистический сценарий".
Сейчас санкции ЕС действуют против 166 белорусских граждан, включая Александра Лукашенко, и 15 организаций.