В МИД РФ назвали подлостью призыв Тихановской к санкциям против «внутреннего продукта»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "невиданной подлостью" призыв Светланы Тихановской ввести санкции против ряда белорусских госпредприятий.

«На этих предприятиях белорусы работают! Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?!», - заявила Захарова, которую цитирует ТАСС.

«Или американские санкции против белорусских предприятий уже готовы, и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит "многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары"? Подлость невиданная», - добавила Захарова.

Выступая в среду в Конгрессе США, Тихановская призвала ввести санкции в отношении спонсирующих режим Лукашенко предприятий.