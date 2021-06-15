Суд над Тихановским и Статкевичем начнётся 24 июня

Суд над белорусским оппозиционером, блогером Сергеем Тихановским начнётся 24 июня, вместе с ним будут судить оппозиционера Николая Статкевича и еще четырех человек, обвиняемых, в том числе, в организации массовых беспорядков в 2020 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на адвоката Тихановского Наталью Мацкевич.

"Суд начнётся 24 июня", - сказала Мацкевич.

Как сообщалось, дело будет рассматривать Гомельский областной суд. Вместе с тем, Радио Свабода со ссылкой на собственные источники допускает, что суд будет закрытым и пройдет в Гомельском СИЗО.

5 мая Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению оппозиционеров Тихановского, Статкевича, и других лиц, проходящих по делу.

"Согласно материалам дела Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Артём Саков, Дмитрий Попов, Игорь Лосик, Владимир Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году", - говорилось в сообщении на сайте генеральной прокуратуры.

Тихановского, Сакова, Попова (модератора соцсетей "Страны для жизни", гражданину России) обвиняют по ч.1 ст.293, ч.3 ст.130, ч.2 ст.191, ч.1 ст.342 УК (организация массовых беспорядков; распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов; угрозы в адрес главы Центризбиркома; организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти).

Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков по ч.1 ст.293 УК.

Действия обвиняемых Лосика и Цыгановича квалифицированы по двум статьям (по ч.1 ст.293 и ч.3 ст.130) разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц; организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.