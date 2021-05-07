Последнее обновление: 07.05.2021 14:18

Нацбанк не аттестовал двух топ-менеджеров Альфа-Банка

Нацбанк не аттестовал двух топ-менеджеров Альфа-Банка, в том числе председателя правления Валерия Смоляка.

Как сообщает FINANCE.TUT.BY, специальная квалификационная комиссия регулятора 6 мая решила, что он не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям руководителя.

Комиссия также приняла решение, что директор по корпоративному бизнесу Альфа-Банка Константин Застольский не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации

"Мы принимаем к сведению решение НБРБ не аттестовать двух членов нашего правления. Правление имеет необходимый кворум, банк выполняет все нормативные показатели по капиталу и ликвидности и продолжает работать в обычном режиме для реализации своей стратегии", - сообщили в Альфа-Банке.

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