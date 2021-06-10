Блогер Ольга Токарчук объявила голодовку в карцере

Арестованная белорусскими властями блогер Ольга Токарчук объявила голодовку после того, как ее перевели в карцер в качестве наказания по надуманным причинам.

Об этом сообщает Радио Свабода со ссылкой на отца Ольги.

«Она объявила голодовку из-за надуманного основания для помещения ее в карцер. Срок 7 суток, с 7 по 14 июня. Оля в целом чувствует себя неплохо, но карцер есть карцер. С ней работает психолог», — сообщил он.

О переводе дочери в карцер родители узнали после того, как в тюрьме в Жодино у них не приняли передачу.

По словам отца, Ольга уже третьи сутки голодает, не принимает пищу, только пьет воду.