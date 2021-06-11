Лукашенко расширил и усилил полномочия Совбеза

Лукашенко 11 июня указом №214 "О Совете Безопасности Республики Беларусь" утвердил новые положения о Совете Безопасности и его рабочем органе - Государственном секретариате Совбеза.

«Документ … обновляет и актуализирует нормы, регламентирующие деятельность Совета Безопасности, … направлен на повышение его роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, поддержании гражданского мира и согласия в стране, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом», - говорится в официальном комментарии.