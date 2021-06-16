Совбез Беларуси получил полномочия руководства госорганами и организациями

На сайте Национального правового портала опубликован текст указа «О Совете Безопасности Республики Беларусь», которым утверждены положение о Совете Безопасности, положение о Государственном секретариате Совета Безопасности, а также состав Совбеза.

Формальный статус Совета Безопасности остался без существенных изменений - конституционный, высший коллегиальный координационно-политический орган, создаваемый в целях реализации полномочий Президента как Главы государства и Главнокомандующего Вооруженными Силами в сфере обеспечения национальной безопасности.

В положении о СБ обращает на себя внимание следующая его функция: «4.5. осуществление руководства деятельностью государственных органов, иных организаций по предупреждению и преодолению кризисных ситуаций на территории Республики Беларусь, ликвидации их последствий, в том числе в рамках функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки», - пишет в своем комментарии обозреватель Егор Лебедок.

Положение о госсистеме реагирования изложено в секретном указе, который упоминался в телеграм-каналах, в том числе в секретном письме министра МВД министру обороны, за разглашение которого осужден военнослужащий.

Эксперт допускает, что данное положение уже обновлено с учетом опыта событий после выборов, и сейчас могут быть другие реквизиты соответствующего указа.

Как работает эта госсистема, по внешним проявлениям можно было наблюдать в прошлом году, в частности, по привлечению силовиков из различных органов к подавлению протестов и принимаемым мерам к протестующим (организация судов, заключения и т.д.).

Разработчики указа о Совете Безопасности решили особо отметить события, аналогичные последовавшим после выборов, в положении о СБ, а не просто рассматривать их в рамках кризисных ситуаций, к которым они и относятся. При повторении таких событий СБ наделен полномочиями не просто по координации, а по руководству государственными органами и организациями для преодоления кризисных ситуаций.

Поскольку в указе нет жесткой формулировки понятия кризисной ситуации, то такие полномочия по руководству госоргнами могут распространяться и на другие виды политических кризисов, финансово-экономические, экологические и иные кризисные ситуации.

Гибель президента вполне можно отнести к такого рода кризисной ситуации и ограничиться данными полномочиями по руководству госорганами. Но в положение о СБ включили практически полностью текст декрета №2 (за исключением перечня подлежащих применению мер; данный вопрос надо полагать будет изложен в доработанных законах о военном и чрезвычайном положениях), который обязывает в установленном порядке ввести военное или чрезвычайное положение в случае гибели Президента в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера.

Из членов Совета Безопасности в разряд постоянных членов СБ переведены председатель Комитета государственного контроля и Генеральный прокурор. Разница между такими должностями заключается в том, что решения СБ принимаются постоянными членами, просто члены СБ принимают участие в заседаниях Совета Безопасности лишь с правом совещательного голоса. Таким образом, из 10 постоянных членов Совета Безопасности 6 являются представителями силовых структур, 4 - гражданских (ранее было 4 на 4).

Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь наделяется статусом государственного органа, обеспечивающего деятельность Президента Республики Беларусь, Совета Безопасности Республики Беларусь по реализации ими своих полномочий в сфере обеспечения национальной безопасности.