Последнее обновление: 14.04.2021 13:30

Глава Нацбанка будет представлять интересы Беларуси в Совете Межгосударственного банка

Лукашенко 13 апреля подписал указ № 143, которым назначил председателя правления Национального банка Павла Каллаура полномочным представителем Республики Беларусь в Совете Межгосударственного банка. Об этом сообщает его пресс-служба.

Заместителями Каллаура на соответствующем посту в Совете Межгосударственного банка назначены первый заместитель правления Нацбанка Сергей Калечиц и заместитель министра финансов Ольга Тарасевич.

Документ принят в соответствии с соглашением об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 года.

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