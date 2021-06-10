Украина запретила трансляцию канала «Беларусь 24»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение исключить государственный канал «Беларусь 24» из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Такое решение регулятор принял на своем заседании 10 июня, сообщают украинские медиа.

В последнее время регулятор зафиксировал в эфире телеканала присутствие лиц, которые представляют угрозу для безопасности Украины, и другие нарушения. Поскольку Беларусь не подписала конвенцию о трансграничном телевидении, то решение о трансляции канала принимается в соответствии с требованиями украинского законодательства.

«Поэтому мы уполномочены изъять канал без процедуры предусмотренной конвенцией», - констатировал члена Нацсовета Максим Оноприенко.