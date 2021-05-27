Последнее обновление: 27.05.2021 13:18

Кравчук: Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу

Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

По его словам, Украина обратится ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, передает ТАСС.

«У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку», — сказал Кравчук.

Еще одной причиной для отказа от Минска он назвал диктаторское поведение Лукашенко.

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