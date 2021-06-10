Степану Латыпову повторно назначили психиатрическую экспертизу

Суд Советского района Минска на заседании 10 июня назначил повторную стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в РНПЦ психического здоровья защитнику мурала с «диджеями Перемен» Степану Латыпову.

Процесс ведет судья Александр Волк. Обвинение представляет помощник прокурора Советского района Владимир Рябов, передает Белапан.

Процесс по его делу начался 1 июня. В тот день прямо в зале суда обвиняемый пытался покончить с собой, воткнув себе в шею острый предмет. После того, как показания дал его отец Сергей Латыпов, обвиняемый заявил, что к нему приходили из ГУБОПиК и предупредили: если он не согласится с обвинением, то проблемы будут не только у него, но и у всей семьи.

Затем Степан встал на скамью в клетке, достал острый предмет и вонзил его себе в горло, после чего потерял сознание и упал.

Латыпова увезла скорая в больницу на улицу Семашко, где ему была проведена операция. На следующий день пострадавшего из больницы забрали в СИЗО.

Сегодня в отношении Латыпова были применены особые меры охраны. Он находился в клетке из прозрачного материала, а его руки были пристегнуты к рукам конвоиров, сидевшим с ним на скамье. Еще один конвоир стоял прямо напротив него. У Латыпова на шее заметен шрам длиной не менее десяти сантиметров.

В перерыве судебного заседания Латыпов сказал своему адвокату, что все его действия связаны не с его неадекватностью, а «с неадекватностью сотрудников ГУБОП».

Также Латыпов сказал, что не имеет суицидальных склонностей, что подтвердила первая судебно-психиатрическая экспертиза, которая проводилась во время предварительного следствия.

Еще обвиняемый рассказал, что ничего не слышит в клетке: «У меня была баротравма, я могу только понять контекст того, что говорят в суде. Читаю по губам».

Сегодня па процесс Степана Латыпова пришла заместитель руководителя Представительство Евросоюза Эвелина Шульц и первый секретарь посольства Швеции Конрад Рикардсон. На груди у Шульц был значок «Свабоду палiтвязьням».

Латыпов был задержан 15 сентября 2020 года и помещен в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Латыпов не признал вину.

Его задержали во дворе его дома на улице Червякова на так называемой «площади Перемен», где ранее вывешивали бело-красно-белые флаги, а на вентиляционной будке рисовали двух диджеев, включивших песню Виктора Цоя «Перемен» 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере.

Латыпов как раз и защищал будку с изображением диджеев от неизвестных людей в балаклавах, которые в очередной раз пришли уничтожать рисунок. Латыпов, по словам очевидцев, требовал, чтобы неизвестные в штатском и масках представились. Позже подтвердилось, что этими неизвестными были сотрудники милиции. По делу они проходят потерпевшими, хотя никто из них не обращался за медпомощью и не получил телесных повреждений.

Согласно обвинению, Латыпаов оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия.

У Степана Латыпова есть свой небольшой бизнес. Его компания «Беларбо» занимается уничтожением нежелательных растений. У правоохранительных органов возникли вопросы и к бизнесу Латыпова. Так, Следственный комитет сообщал, что в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Беларбо», директором и бухгалтером которого являлся Латыпов, установлены факты хищения и ненадлежащего оказания услуг.

По версии обвинения, с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года Латыпов «под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами не менее 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей».

Мошенничество, по версии гособвинителя Владимира Рябова, заключается в том, что Латыпов заключал договора на обработку площадей от борщевика Сосновского в разных районах Беларуси. По версии обвинения, площади или не обрабатывались, или обрабатывались запрещенными в Беларуси химическим веществами, «создавая видимость выполненных услуг». За заказ Латыпов получал от двух до семи тысяч рублей.

Компания Латыпова «Белабро» и по сей день удаляет опасные деревья на кладбищах, в парках, скверах, а также занимается обработкой территорий от вредных растений.

В 2019 году у Латыпова работали 14 человек, он выиграл тендер на обработку борщевика во всем Минском районе. Как сообщал телеканал «Настоящее время», среди клиентов Латыпова — vip-персоны, «Дипсервис», он приводил в порядок деревья в резиденции президента.

В связи со спецификой своей профессиональной деятельности Латыпов имел у себя легальные химические препараты. Примечательно, что на главной странице сайта «Белабро» размещены сюжеты БТ и ОНТ, в которых деятельность предприятия преподносится как социально значимая.