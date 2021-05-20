Водитель BMW приговорен к 11 годам колонии за «наезд» на военнослужащих в августе 2020 года

Минский городской суд 19 мая вынес приговор 25-летнему Тихону Осипову за наезд на пятерых военнослужащих во время протестов в августе прошлого года, участие в массовых беспорядках, а также за ложный донос: после ДТП парень въехал на машине в водоем, оставил ее там, но заявил об угоне.

Судебная коллегия под председательством судьи Петра Орлова осудила Осипова к 11 годам колонии в условиях усиленного режима. Прокурор Антон Тюменцев два раза запрашивал для него 12 лет колонии.

По версии обвинения, в ночь с 10 на 11 августа "поддавшись на призывы деструктивных телеграм-каналов, около часа ночи 25-летний минчанин приехал на улицу Притыцкого в Минске для участия в массовых беспорядках. Молодой человек находился за рулем своего BMW, с которого предварительно снял регистрационные знаки. Игнорируя требования милиции, водитель отказался открыть дверь и остался сидеть в машине. После тронулся с места и сбил пятерых военнослужащих внутренних войск. Наезд был совершен на военнослужащих внутренних войск МВД, находившихся в форменном обмундировании и принимавших участие в охране общественного порядка".

По версии следствия, мужчина скрылся с места происшествия, бросил автомобиль в водоеме недалеко от места совершения преступления. С целью создания алиби позвонила в 102 и заявил об угоне. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщил недостоверную информацию об обстоятельствах передвижения автомобиля и попросил организовать его поиск.

Пострадавшими выступают военнослужащие-контрактники воинской части 5524 Васильченко, Остапенко, Протос, Волис, Лепешкин. Они заявили требования о возмещении морального вреда: Васильченко — 500 рублей, Волис, Лепешкин, Протас, Остапенко — по 200 рублей. Все суммы компенасованы до суда. Все потерпевшие на суде заявили, что претензий к обвиняемому не имеют.

14 мая Тихон выступил еще раз с последним словом, сообщает правозащитный центр «Весна».

“Я реально осознаю, что подверг риску здоровье парней, но надеюсь, получив компенсацию, которую я просил выплатить своих родственников, они больше не держат на меня зла и обиды.

За определенное время в заключении я осознал, к чему может привести определенная ситуация в жизни,как с этим лжезаявлением... Признаю, что я не прав, я это нечаянно сделал – написал лжезаявление, раскаиваюсь в этом, когда написал объяснительную в РУВД.

С обвинениями прокурора я не согласен. Я считаю, что это не правомерно – слишком суровое наказание, я адекватный человек, а то полностью заключение, которая сделала судебно-психиатрическая экспертиза, а специалисты расписали меня как положительного и адекватного человека, я никогда в жизни не пошел бы на насилие, а уж на убийство кого-то – тем более. Это вообще выше меня, я не понимаю, как можно обвинять человека в этом.

Я благодарен, скажем так, этому случаю, что никто из потерпевших серьезно не пострадал, и еще раз хочу повторить, что прошу у них прощения. Хочу поблагодарить всех присутствующих в зале, своих родителей и друзей за поддержку.

Надеюсь, что Высокий суд истинно разберется в этом деле, примет истинно верное решение".