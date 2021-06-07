Мазепин отрицает причастность к финансированию Nexta

Владелец Уралхима и Уралкалия Дмитрий Мазепин отрицает свое участие в финансировании телеграм-канала Nexta, но говорит, что понимает цели устроенной властями Беларуси мелодрамы.

Видео с заявлением Мазепина опубликовал РБК.

«Я бы хотел ответить на определенные вопросы, потому что фамилий и имен названо не было, но в связи с тем, что … большой интерес со стороны СМИ был ко мне по поводу заявления Романа Протасевича.

Я хорошо понимаю, кто такой Роман Протасевич. Молодой человек, 26 лет, который успел послужить в нацистском Азове на Донбассе, который работал на западные спецслужбы и сам признает, что получал зарплату, который признает, что организовывал штабы белорусской оппозиции с одной стороны, с другой, которому грозит высшая мера наказания.

Так же хорошо понимаю авторов данной политической мелодрамы, которые хотели бы показать западный план захвата Беларуси западными спецслужбами. С другой стороны они хотели в очередной раз показать российский след.

Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про вагнеровцев. И теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию проекта Нехта.

Что касается главного вопроса – финансирования. Не было сказано имен, однако определенные названия упомянуты. Это компания, в которой есть название «Урал», которая является конкурентом Гуцериева и сказано про встречи в Польше.

Могу ответить прямо и честно – я имею непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим». Но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанные ТГ-каналы.

Насколько я знаю, М.Гуцериев занимается многими проектами, в том числе нефтяным бизнесом и творчеством. Я не имею ни к первому ни ко второму отношения и конкурентами мы не являемся.

Что касается якобы имевших место встреч в Польше. Во время ковида очень сложно куда-то приехать и не быть замеченным, особенно когда нужны специальные разрешения. Что касается Польши – я никогда в жизни не был в этой стране.

И мне неприятно говорить про финансирование ТГ-каналов, не потому что нет фактов, а потому, что это противоречит моим взглядам. Я родился в Минске, но с 88 года, когда вернулся с 2-хлетней службы в составе ограниченного контингента в Афганистане, я проживаю в Москве.

Я белорус по национальности, но я гражданин РФ!

Мой отец похоронен на Московском кладбище в Минске. Моя мать, которой будет 85 лет в этом году, живет в Минске, является гражданкой Беларуси, но мы единая семья. То же самое касается и народа наших стран. Мы – единый народ, и Россия с момента распада СССР оказывала огромную помощь братской Беларуси. И не потому, что кто-то намекает, что РФ хочет получить какие-то дивиденды. Россия – самодостаточная страна, просто это суть славянского народа. И там, где живет самый близкий мне человек – моя мама – я хотел бы пожелать искреннего человеческого счастья и мирного неба над головой.

Я надеюсь, что смог достаточно полно ответить на все вопросы и вбросы, которые прозвучали в интервью Романа Протасевича. Спасибо большое».