Россиянку Сапегу будут судить в Беларуси, затем отдадут России

Гражданка России София Сапега, которая была арестована белорусскими властями вместе с основателем Nexta Романом Протасевичем после пиратского захвата рейса Ryanair в Минске, уже стала предметом торга между властями России и Беларуси.

Это означает, что режим Лукашенко постарается как можно быстрее провести следствие и предъявить обвинение задержанной россиянке. Дальнейшую судьбу Софии в краткосрочной перспективе чётко озвучил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

«Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры… не исключаю, что это может произойти достаточно быстро… (Далее – ред.) решением Лукашенко могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», - заявил Макей в интервью газете «КоммерсантЪ».

Впрочем, всё будет зависеть от того, как пройдет торг с Россией по поводу дальнейшей судьбы Софии Сапеги, которую власти РФ хотели бы вызволить из застенков белорусского режима ради решения своих определенных внутриполитических задач, что косвенно подтверждает глава МИД РБ.

«Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты», - прозрачно намекнул Макей.

Как сообщалось, на прошедшей в пятницу встрече Лукашенко и Путина в Сочи обсуждалась судьба Софии.

«По инициативе президента (Путина - ред) была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, нужно принимать во внимание факт наличия у Сапеги белорусского вида на жительство. «Все должно происходить в рамках закона. Президент поручил МИДу самым внимательным образом отслеживать дело российской гражданки», — подчеркнул Песков.