Беларусь меняет версию событий: было 2 сообщения о минировании рейса Ryanair

Белорусские власти оперативно отреагировали н появившиеся в сети расследования событий вокруг захвата самолета ирландской компании Ryanair с последующей его принудительной посадкой в Минске и «актуализировали» официальную легенду.

Как заявили сегодня в Следственном комитете РБ, было несколько сообщений о минировании рейса Ryanair

«Уже установлено, что сообщений о "минировании" самолета, поступивших посредством швейцарского сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько - в 12.25 и в 12.56 (ред. – не два, а несколько !!!). В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия», - цитирует БелТА анонимного сотрудника управления СК по Минску.

Вот, не совсем понятно изъясняется товарищ из СК: всего было 2 сообщения или диспетчерская служба Национального аэропорта в Минске получила «несколько» сообщений о минировании?. Если второе, то это сенсация.

Если первое, то об этом уже известно всему миру благодаря некоммерческому центру «Досье» Михаила Ходорковского и журналистам изданий The Daily Beast и Der Spiegel, которые 2 назад сообщили, что в 12:25 письмо получила администрация «Литовских аэропортов», а в 12:57 оно упало на почту Национального аэропорта в Минске. То есть, УСК по Минску потребовалось 2 дня, чтобы найти, прочитать статью (https://dossier.center/bel-hamas/) и актуализировать собственные показания.

Аноним сообщил, что «уже подготовлена и в ближайшее время будет отправлена в органы прокуратуры Швейцарии просьба о правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о "минировании" рейса».

Под шумок, сообщил сотрудник УСК по Минску, «дополнительно прорабатывается вопрос о направлении в органы прокуратуры Швейцарии всех ранее попавших в поле зрения правоохранителей реквизитов ProtonMail в сообщениях о ложном минировании» в Беларуси.